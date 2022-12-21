22 декабря 2022 года проходит народный праздник Анна Тёмная или день Анны Зимней. Этот день...

22 декабря 2022 года проходит народный праздник Анна Тёмная или день Анны Зимней. Этот день считается женским днём. Главным образом женщины освобождались от работы, обязанностей, отдыхали, молились святой Анне, загадывали желания. А еще 22.12.2022 день шести двоек. Такое сочетание открывает возможности для человека. Является благоприятным днём для финансов, сделок, начала новой работы или проектов, планирования, старта. Сила зеркальной даты поможет в успехах.Что можно делать 22 декабря 2022 года:1. 22 декабря в народе считалось Женским днем. Поэтому представительницы прекрасного пола в праздник отдыхали от домашних дел и молились Святой Анне.2. Чтобы любые начинания или дела закончились хорошо, сделайте доброе дело, например, помогите нуждающемуся деньгами, советом, своими возможностями.Что нельзя делать 22 декабря 2022 года:1. Беременным нельзя есть жирные продукты, иначе, по приметам, ребенок будет очень крупным, что чревато тяжелыми родами.2. Нельзя есть мёд. По народным поверьям, мёд в этот день может вызвать аллергию и болезни.3. В день Анны Холодной нельзя рукодельничать: шить, вязать, вышивать.Народные приметы на 22 декабря 2022 года:Иней на деревьях — к хорошему урожаю плодовых.Снег лежит вплотную к изгороди — плохое лето, если с просветом — к богатому урожаю.Ясный день — Новый год также будет ясным.Иней на деревьях — в Новый год будет пасмурно.Днём разыгрался снежный буран — ночью нагрянет мороз.Снег ложится не ровным пластом, а буграми — к урожаю.Снег пошёл — к дождю.Фото www.pxfuel.com/