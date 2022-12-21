Нонна Гришаева вышла в свет и удивила публику.

Нонна Гришаева вышла в свет и удивила публику.На днях Нонна Гришаева посетила премию "Хрустальная Турандот" в Центре оперного пения Галины Вишневской. Заслуженная артистка России явилась не мероприятие явилась на мероприятие во всем черном – вечернем платье с разрезом до бедра. Изящую звезду театра и кино сопровождал весь вечер любимый супруг – актер Александр Нестеров.Гришаева выходила на сцену за наградой. Она была удостоена премии "За честь, достоинство и служение зрителю". Хоть коллеги и считают, что Нонна заслуживает эту награду, сама она так не считает. Стоя на сцене, она скромно призналась, что не очень понимает, почему ее выделили. Поблагодарив за поддержку и оценку ее работы, артистка прочитала стихотворение Валентина Гафта "Театр".Позже Гришаева поделилась несколькими фото и видео с мероприятия. Например, в телеграм-канале появился снимок, на котором Нонна позирует вместе с другими лауреатами премии. Заметитьпочерневшая из-за нарядаактрису среди толпы было сложно, но подписчики все же нашли ее на фото. Они отметили, что артистка выглядит как всегда потрясающе.Напомним, в следующем году Нонна Гришаева отметит 52-летие. Поклонники считают, что актриса совсем не выглядит на свой возраст. Ей удается сохранять молодость и выглядеть свежо.