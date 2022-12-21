Прокуратура требует от администрации города Коврова организовать вывоз мусора с закрытого...

Прокуратура требует от администрации города Коврова организовать вывоз мусора с закрытого кладбища.Стало известно, что городской прокуратурой по обращениям граждан была проведена проверка исполнения законодательства «об отходах производства и потребления» при содержании закрытого городского кладбища. Расположено оно между железнодорожными ветками «Ковров-Муром», «Нижний Новгород-Муром» (окружная дорога), «Ковров – Нижний Новгород».Выяснилось, что на территории кладбища не была не создана контейнерная площадка для сбора мусора. Соответственно, стали образовываться несанкционированные свалки.По результатам проверки прокурором внесено представление главе города Коврова, однако меры, направленные на устранение нарушений, администрацией не были приняты.Прокуратура, в свою очередь, направила в Ковровский городской суд исковое заявление с требованием об обязании администрации города устранить нарушения. Увы, в его удовлетворении отказали.Тогда, как сообщается на https://epp.genproc.gov.ru/, прокуратурой была проявлена «принципиальная позиция по данному вопросу и принесено апелляционное представление», которое Владимирский областной суд всё же удовлетворил.Фото: pxfuel.com