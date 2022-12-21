В городе Вязники, поселках Никологоры и Мстёра Владимирской области некачественно убирали дорогу от...

В городе Вязники, поселках Никологоры и Мстёра Владимирской области некачественно убирали дорогу от снега. В отношении первого заместителя главы администрации Вязниковского района прокурором возбуждено дело о правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 12.34 КоАП РФ («несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения»).Об этом сообщается на официальном сайте прокуратуры Владимирской области.Выяснилось, что на автомобильных дорогах города Вязники, посёлков Никологоры и Мстера остались снежные валы, «сформированные ближе 20 метров от остановочных пунктов маршрутных транспортных средств». А также присутствует «зимняя скользкость и снежные отложения на покрытии тротуаров и проезжей части».Сообщается, что «виновные должностные лица администраций муниципальных образований поселок Мстера и поселок Никологоры вызваны в органы прокуратуры для решения вопроса о возбуждении дел об административном правонарушении».Фото: pxfuel.com