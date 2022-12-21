АО «Владимирский хлебокомбинат» запускает пилотный проект профессиональной и социальной адаптации воспитанников детских домов и интернатов.

АО «Владимирский хлебокомбинат» запускает пилотный проект профессиональной и социальной адаптации воспитанников детских домов и интернатов.Пора взрослетьДля многих людей, перешагнувших 18-летний рубеж найти работу – проще простого. Поможет семья, друзья, знакомые, да и родители научили быть самостоятельным и принимать взрослые решение. Но, увы, так не у всех. Особняком в этой истории стоят воспитанники детских домов и интернатов – даже при помощи педагогов и наставников получение образования, социализация и адаптация в мире вне стен учреждения дается им с большим трудом. По разным причинам – будь то здоровье, «отпечатки» прошлого или гиперопека со стороны наставников. Но они хотят работать в родной области, став самостоятельными. Помочь им, а главное – вырастить рабочие кадры решил АО «Владимирский хлебокомбинат».- В пищевой промышленности страны в целом и нашей области в частности очень не хватает кадров, - рассказал Управляющий АО «Владимирский хлебокомбинат», Президент Российского союза пекарей Алексей Лялин, - И это при том, что Владимирская область – одна из лидеров по производству пищевых продуктов. И на фоне нехватки кадров, мы сталкиваемся с тем, что воспитанники интернатов и детских домой часто уезжают из области, находя работу за ее пределами. Мы же хотим, чтобы они остались в родной области, работали в ней и сумели достичь здесь определенных высот. Может, даже стали директором завода. Хлебопечение – это не только технологи, то есть не только сам хлеб, но и IT- и инженерные специальности, мукомолы, водители, элеваторщики, автомеханики, сельхозработники – целый спектр профессий. Мы готовы не только предложить ребятам, по разным причинам, оставшимся без попечения родителей, эту работу в нашем регионе, но и готовы обучить этим специальностям на наших площадках.Кадры для регионаДля того, чтобы эта инициатива обрела масштаб и поддержку на уровне региона, став примером успешного частно-государственного партнерства, в Центре опережающей профессиональной подготовки прошел круглый стол. Участие в нем приняли также руководители детских домов и интернатов Владимирской области, директор Департамента образования и молодежной политики региона Светланы Болтуновой, заместитель Губернатора области Владимир Куимов и члена Совета Федерации Федерального собрания Ольга Хохлова.-Как мы с вами знаем, из-за тотальной опеки многие выпускники детских домов испытывают проблемы с социализацией, - сказала сенатор Ольга Хохлова. – И наша с вами общая задача – обеспечить их необходимым для того, чтобы этот процесс стал для них комфортнее. Так, Владимирская область в этом году увеличила количество выделенного жилья, и мы вышли в лидеры по выдаче «квадратов» детям-сиротам, многие предложения от нашего региона по улучшению системы обеспечения, вероятно, войдут в новые поправки к Федеральному законодательству. Но речь идет не только о жилье. Важно помочь и с профессией, помочь с трудоустройством.Социальный лифтУправляющий АО «Владимирский хлебокомбинат», Президент Российского союза пекарей Алексей Лялин рассказал собравшимся, что пилотный проект, который предлагает предприятие, нацелено именно на профориентацию воспитанников детских домов и интернатов региона, с перспективами дальнейшего трудоустройства на предприятии.Так, Владимирский хлебокомбинат готов предоставить возможность ознакомиться со всеми аспектами будущей профессии, пройти профессиональные просвещение, диагностику, социализацию личности, стажировку и дальнейшее трудоустройство, а также получить необходимую профессиональную подготовку. Простыми словами, с каждым воспитанником проведут работу по выяснению его интересов, возможностям к тем или иным профессиям, а затем помогут получить необходимые для работы навыки. А еще научат планированию, коммуникации в коллективе, ведению бюджета – помогут стать детям по-настоящему взрослыми. Даже больше – предприятие планирует помочь с жильем, получением повышенной стипендии, бесплатным питанием.Алексей Лялин уверен, что проект может стать хорошим примером для других предприятий региона. В инициативе его поддержал и заместитель Губернатора Владимирской области Владимир Куимов.- Безусловно, инициатива будет рассмотрена и поддержана на уровне региона, - сказал заместитель Губернатора. – Она затрагивает остроактуальную тему, которая требует комплексного решения. Для этого нам нужно на основании уже имеющегося опыта, предложение наставников ребят, возможности и желание предприятия разработать полноценную учебную программу, которая возникнет в рамках нашего взаимодействия. Да, останутся работать не все, кто первоначально начал обучение, но даже если 1 из 10 сможет влиться в работу взрослого коллектива и начать себя обеспечивать, уже станет победой для каждого из нас.Взаимный интересФормат встречи подразумевал не только официальные выступления спикеров, но и живой диалог, ведь главная цель пилотного проекта – помочь воспитанникам детских домов и интернатов стать самостоятельными. Поэтому разговор между заинтересованными в этом сторонами вышел живой.Так, руководители воспитательных учреждений для детей и подростков, оставшихся без попечения родителей, озвучили проблему здоровья своих подопечных - многие воспитанники прибывают в детский дом с разными проблемами, что не позволяет получать высшее образование, а иногда – и профессиональное, но это совсем не значит, что они не могут получить рабочую специальность. Запрос на их социализацию в регионе очень высок.- Могу сказать по опыту, что у нас 100% воспитанников получают образование, - сказала руководитель Центра содействия семейному воспитанию и постинтернатного сопровождения Владимирской области Ольга Петрусенко, - Но не все ребята после 18 лет могут это образование закончить, по разным причинам учреждение их отчисляет, а это именно те дети, которые были на домашнем обучении и имеют психические отклонения, таких у нас больше половины. И нам бы хотелось, чтобы им тоже давали возможность пройти ваше профессиональное обучение и трудоустройство.Прозвучал и запрос получения сертификата, который будет действовать на всех предприятиях группы компании «Delavant», транспортировки воспитанников из других городов, знакомства с работой предприятия ребят более младшего возраста.Одним из итогов мероприятия стало подписание Соглашения о сотрудничестве между АО «Владимирский хлебокомбинат» и Департаментом образования и молодежной политики Владимирской области в профориентационной работе. В качестве президента Российского союза пекарей Алексей Лялин отметил, что будет подключать к проекту хлебопекарные предприятия, входящие в союз.