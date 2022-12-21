Почти четверть века прожила певица Слава со своим избранником Анатолием Данилецким, от которого родила двоих дочерей. Теперь же, после их расставания, она осталась полностью раздавлена...

Почти четверть века прожила певица Слава со своим избранником Анатолием Данилецким, от которого родила двоих дочерей.Теперь же, после их расставания, она осталась полностью раздавлена...Общественность много лет гудела, вопрошая о том, когда же союз Славы и отца ее детей обретет статус официального, ведь недавно даже старшая дочь пары вышла замуж, а ей всего то 23. Многие представляли, как, должно быть, обидно было матери, так и не получившей заветное предложение, присутствовать на свадьбе собственной дочери, выбравшей в спутники жизни гораздо более решительного кавалера!И вот, словно гром среди ясного неба прозвучала новость: свадьбы не будет. Наоборот, Слава заявила о том, что с престарелым Данилецким они окончательно расстались. Последние годы, мол, все медленно катилось в тлен: сначала разъехались по разным спальням, затем – по разным домам, а после – покинули жизни друг друга.Вынуждена была Слава признать, что ситуация совершенно подкосила ее, выбив почву из-под ног. Теперь Анастасии Сланевской (Настоящее имя Славы – Прим.ред.) с огромным трудом даются выступления и концерты, которые помогают ныне одинокой женщине заработать на кусок хлеба. Все дело в том, что размазанная расставанием с гражданским, как иногда любят называть сожителей, мужем,Слава не может контролировать свое лицо.Вся грусть и переживания написаны на лице артистки, которая должна нести со сцены веселье и яркие эмоции. Так что, если она не возьмет себя в железный кулак, то спустя время ей придется, к сожалению признать, что она осталась без копейки."Причины рассказывать не хочу, потому что было много всего хорошего, но в последние годы было много чего плохого", – сообщила чуть ранее певица Слава, так и не раскрыв того, кто стал инициатором расхода.