Роман Ляменов из Владимира завоевал серебро и бронзу на Чемпионате мира по бразильскому джиу-джитсу...

Роман Ляменов из Владимира завоевал серебро и бронзу на Чемпионате мира по бразильскому джиу-джитсу в разделе No Gi и Gi.И вновь очередная победа владимирских спортсменов! На этот раз Романа Ляменова, который выступал в Санкт-Петербурге на открытом Чемпионате Мира по джиу-джитсу «ACB JJ WORLD CHAMPIONSHIP 2022».Соревнования проходили в течении 6 дней (до 18-го декабря). Участвовали как мужчины, так и женщины. Была задействована бригада судей из 30 человек. Победители турнира получили официальное звание чемпиона мира по бразильскому джиу-джитсу.Фото из личного архива Романа ЛяменоваРоман Ляменов поделился впечатлениями от Чемпионата, а также рассказал о дальнейших планах:- Серебро и бронзу я завоевал по бразильскому джиу джитсу в разделе No Gi и Gi (борьба без кимоно и борьба в кимоно) по brown belts (коричневые пояса) в весе 60 кг. Борьба была напряженная и проходила в два дня. В первый день схватку проиграл из-за травм. Во второй день встретился с теми же соперниками. И буквально немного не хватило до первого места. Последние 10 секунд начал рисковать и отдал 2 балла. В любом случае результатом доволен. Хочу отметить очень высокий уровень подготовки. Да и сам я предварительно много тренировался. Была проведена колоссальная работа! В течение двух месяцев каждый день у меня были по две-три тренировки в день. Дома, естественно, почти не появлялся. При подготовке были затронуты многие аспекты: правильные диеты (сбросил 9 кг), определенные аскезы (методики), дополнительные занятия по капоэйре (растяжка обязательна). Джиу-джитсу — это борьба без каких-либо ограничений, тем она и хороша.Роман Ляменов отмечает, что было любопытно посмотреть на спортсменов из Бразилии, потому что именно там всё зарождалось в начале XX века, когда из Японии прибыл мастер дзюдо Мицуе Маеда, решивший популяризировать свое искусство. Его умениями сразу же заинтересовались местные энтузиасты. Ну, а в дальнейшем джиу-джитсу стало популярно во всём мире.«Очень крутые техники у бразильцев! Уже взяли себе в работу...» - отмечает Роман Ляменов.Фото из личного архива Романа ЛяменоваВо Владимире джиу-джитсу в последние годы также «набирает обороты». Особенно это касается подрастающего поколения.Роман планирует и в дальнейшем развивать джиу-джитсу в областном центре:- Занимаясь бразильским джиу-джитсу, дети учатся без травм и ударов побеждать более сильного противника при помощи техники. Это крайне продуманный вид единоборств. Конечно, хочется, чтобы как можно больше ребят приобщались к джиу-джитсу, да и вообще — к спорту. За этим будущее.Это интересно!Джиу-джитсу - искусство рукопашного боя, в основе которого лежит принцип «мягкой» и «податливой» техники движения. Джиу-джитсу является одной из наиболее древних видов японской борьбы.Для справки:Роман Ляменов - тренер-преподаватель по борьбе (грэпплинг и джиу-джитсу) СКЕ «ЭПОС». Мастер спорта по греко-римской борьбе, мастер спорта по борьбе на поясах, КМС по грэпплингу, КМС по дзюдо (коричневый пояс), brown belt по джиу-джитсу. Призёр Кубка России по грэпплингу и всероссийских турниров. Являлся первым номером сборной России.Фото: из личного архива Романа Ляменова