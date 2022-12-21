36-летняя Ольга Бузова уже ровно шесть лет как в разводе. И, судя по всему, ей все острее не хватает мужика рядом. Ее наряды выглядят все призывнее, все откровеннее. И на премию телеканала Fashion TV она заявилась в таком развратном платье, что его можно было бы описать только как садо-мазо в борделе.

36-летняя Ольга Бузова уже ровно шесть лет как в разводе. И, судя по всему, ей все острее не хватает мужика рядом. Ее наряды выглядят все призывнее, все откровеннее. И на премию телеканала Fashion TV она заявилась в таком развратном платье, что его можно было бы описать только как "садо-мазо в борделе"."Женщина всегда чуть-чуть, как море. // Море в чем-то женщина чуть-чуть. / Ходят волны где-нибудь в каморке, спрятанные в худенькую грудь", – писал Евгений Евтушенко.Смотришь на Ольгу Бузову и понимаешь, что поэт словно бы имел ее в виду. Сама бывшая звезда "Дома-2" как-то призналась, что у нее размер "75 B", говоря про размер бюстгальтера. Тем самым заявив, что у нее полновесный второй номер. Хотя многие полагают, что она лукавит, преувеличивая свою "нулевку".Ольга не раз подчеркивала, что гордится свей маленькой грудью и не собирается ничего менять. А чтоб бюст казался пышнее, на светском мероприятии так стянула его кожаным ремнем, что, казалось, он вот-вот лопнет от напряжения. Ее 36-летния "белый налив" вываливался из платья и готов был вот-вот обнажить манящий сосок.К моде, кстати, она относится как живописи. "Главное, чтобы в этом была эстетика и было искусство. Красота – она в глазах смотрящего. Один человек увидит красивые линии, а другой скажет: "Фу, какой позор!". Это как моя игра во МХАТе. Кто-то сказал, что я молодец, что добралась до главной сцены, а иные, даже не смотря на мой спектакль, говорили, что это кошмар", – пояснила "Дни.ру" Ольга Бузова.