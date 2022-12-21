Они будут ориентированными на отдых с детьми.

Мэрия Владимира рассказала о программе новогодних и рождественских торжеств. Они будут ориентированными на отдых с детьми.Афиша включает около 150 событий разного масштаба. В учреждениях культуры и допобразования состоится 13 благотворительных представлений, более 6500 тысяч гостинцев получат ребята из многодетных и малообеспеченных семей, а также из семей мобилизованных владимирцев.Во дворах запланировано более 40 мини-представлений с играми, конкурсами и встречами с Дедом Морозом. Утренники пройдут во всех детских садах и школах. Они будут открыты для посещения родителями.Владимирские власти отказались от салюта в Новый год. Основные торжества в ночь с 31 декабря на 1 января пройдут на Соборной площади.В 23.00 начнётся трансляция эфира «Первого канала». С часа ночи владимирцев ждёт праздничная программа с дискотекой, которая продлится два часа. Праздничные мероприятия также состоятся в Центральном парке, парке «Дружба», на площади Победы и на Комиссаровском пруду.Мэр города Дмитрий Наумов решил сохранить традицию работы общественного транспорта в новогоднюю ночь. Сейчас завершается согласование маршрутов. Перевозки будут организованы с 00.30 до 04.30 часов 1 января.