Дочь Анастасии Заворотнюк не так давно призналась, что у нее есть возлюбленный. Вскоре после загадочный мужчина сразу же увез Анну Заворотнюк из страны...

Дочь Анастасии Заворотнюк не так давно призналась, что у нее есть возлюбленный. Вскоре после загадочный мужчина сразу же увез Анну Заворотнюк из страны...Старшая дочь борющейся с раком Анастасии Заворотнюк несколько месяцев назад заявила о пересмотре жизненных приоритетов. По мнению девушки, жизнь так коротка и ценна, поэтому нужно наслаждаться каждым ее днем и, вместо того, чтобы полностью погружаться в проживание негативных эмоций, нужно постараться найти что-то позитивное.Сразу после этого Анна Заворотнюк рассказала о том, что уже успела выйти замуж и теперь готова отправиться с мужем в бесконечное путешествие по планете: куда глаза глядят, да куда любимого в командировку отправят. Однако, ранее заявлявшая о том, что в любой точке мира сможет чувствовать себя комфортно, столкнувшаяся с первыми сложностями дочь Анастасии Заворотнюк, буквально взвыла от жизни на чужбине.Сбежавшая от онкобольной матери во взрослую жизнь Анна очутилась с возлюбленным в Дубай, где оказалось не так-то просто решить вопрос крыши над головой. Молодой паре, пожелавшей снять небольшую квартиру в центре города и спортзалом неподалеку, пришлось потратить много сил, но затея, увы, пока что не увенчалась успехом."Сумасшедший день.Сегодня посмотрели шесть разных вариантов, устали", – пожаловалась подписчикам выдохшаяся дочь Анастасии Заворотнюк.