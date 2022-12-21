Стала известна спортивная программа новогодних и рождественских праздников в городе Владимире Уже...

Стала известна спортивная программа новогодних и рождественских праздников в городе ВладимиреУже сейчас в городе работают катки в Центральном парке культуры и отдыха, а также в парке имени Пушкина. Покататься на коньках на этих катках можно бесплатно. 29 декабря начнет работу каток на стадионе «Лыбедь».20 дворовых хоккейных кортов к концу декабря будут доступны жителям областного центра.31 декабря катки в Центральном парке, в парке им. Пушкина и на «Лыбеди» будут работать до 22.00, а в новогоднюю ночь 1 января — с 01.00 до 03.00. В остальные дни новогодних каникул катки работают с 10.00 до 22.00.Еще одним видом активностей на свежем воздухе будут «Спортивные забавы на льду» на внутридворовых кортах. Это камерные семейные и детские праздники здорового образа жизни с аниматорами, конкурсами и призами для участников.Власти решили возродить городской Рождественский турнир по мини-футболу. Он пройдет в Городском центре здоровья (ул. Мира, 59) со 2 по 7 января. В турнире примут участие команды различных возрастных групп. Вход для зрителей бесплатный.Ярким финалом праздников во Владимире традиционно станет новогодний «Забег Дедов Морозов». Он запланирован на 14 января. Старт забега — в 12.00 на Театральной площади. Регистрация участников будет проводиться в стартовом городке с 11.30. Как сообщает пресс-служба мэрии, участвовать в «Забеге Дедов Морозов» может любой желающий. Главное условие — наличие у участника забега костюма Деда Мороза или Снегурочки либо его яркого элемента.Фото: vladimir-city.ru/