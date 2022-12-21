Стали известны новые подробности убийства жителем Владимирской области попутчика в...

Стали известны новые подробности убийства жителем Владимирской области попутчика в электричкеЖитель Владимирской области задержан в Подмосковье по подозрению в убийстве.Момент совершения преступления попал в объектив камеры видеонаблюдения, установленной в вагоне электрички Дмитров – Москва и помог следователям восстановить последовательность событий.Очевидец сообщил, что на платформе "Депо" двое мужчин выбросили из вагона тело без признаков жизни. Прибывшие медики констатировали смерть. Транспортная полиция перехватила подозреваемых во время следующей остановки электропоезда. Выяснилось что они распивали в вагоне спиртные напитки. На станции Катуар к ним подсел третий пассажир и, в итоге, все закончилось поножовщиной.- За что задержаны?- Подозрение на убийство. Ехал в электропоезде. Подсел незнакомый, произошел скандал. Я нанес несколько ножевых ранений, после чего скинул с платформы. Свою вину считаю... в общем я виновен.