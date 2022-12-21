Игорь Николаев своим внешним видом заставил фанатов переживать.

Игорь Николаев своим внешним видом заставил фанатов переживать.В разгар пандемии коронавируса Игорь Николаев переболел ковидом. Болезнь, видно, подкосила известного музыканта. Фанаты стали замечать, что артист стал полнеть. Как полагают эксперты, коварная болезнь негативно повлияла на обмен веществ в организме знаменитого мужчины. Якобы именно поэтому он выглядит хуже, чем раньше.Рассматривая последние публикации Николаева в Сети, поклонники беспокоятся за его здоровье. Мол, артист совсем себя запустил. Например, , которое появилось в популярной соцсети, лицо музыканта выглядит страшно опухшим. Россияне пишут, что внешний вид композитора их пугает до дрожи. "Боже, что с ним?", "Игорь, вы в порядке?", – интересуются интернет-пользователи.Стоит отметить, что на ТВ-экранах 62-летний Николаев выглядит иначе – гораздо лучше. Очевидно, перед съемками с артистом работают гримеры. А впрочем не исключено, что опухшему виду и полноте музыканта есть какое-то другое объяснение. Ведь есть немало возможных причин для опухшего внешнего вида и полноты.Ранее сообщалось о том, что Игорь Николаев вместе с женой подверг опасности свою дочь. Какое решение приняли супруги, "Дни.ру".