Во Владимире 20 декабря вспыхнул пожар в комиссионном магазине на улице Большая Московская. Площадь возгорания составила 10 кв.м., сообщили в пресс-службе регионального МЧС. Спасатели

Во Владимире 20 декабря вспыхнул пожар в комиссионном магазине на улице Большая Московская. Площадь возгорания составила 10 кв.м., сообщили в пресс-службе регионального МЧС. Спасатели получили вызов в 22:59 и оперативно выехали к дому №9. На момент прибытия из магазина в трехэтажном доме шел черный дым. Пожарные потушили пламя и не дали ему распространиться дальше. Сгорела