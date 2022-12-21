Поступила она в коллекцию в 1992 г. от В. Ф.Лавровской.

В коллекцию музея-заповедника «Александровская слобода» возвратилась интересная чарка, а точнее – «стопа коронационная», так она обозначена в экспертном заключении. Находился предмет у коллег во Всероссийском художественно-реставрационном центре им. И.Э. Грабаря на реставрации, благодаря чему обрел презентабельность и новую жизнь.Стопа из майолики была изготовлена в 1883 г. под Вышним Волочком (Тверская обл.) в деревне Чернятки на заводе С.И.Масленникова (там из красно-коричневой глины делали разнообразную кухонную посуду, садовые горшки, вазочки, фигуры и т.д.). Поступила она в коллекцию в 1992 г. от В. Ф.Лавровской, что из рода Зубовых, но из-за плохой сохранности стакан коронационный в основной фонд не определили. 140-летнюю музейную стопу очистили, укрепили трещины, восполнили утраты, замастиковали, обработали швы и сколы... На чарке из майолики теперь видны дата, Государственный герб и заводская марка - предмет наконец приобрел прекрасный экспозиционный вид.Подлинная коронационная стопа - ценный экземпляр: этот памятный подарок прилагался к так называемому «царскому гостинцу», которые бесплатно раздавались москвичам на Ходынском поле в дни коронационных торжеств. Данная чарка досталась счастливому обладателю в июне 1883 г., когда шли праздники по случаю священного коронования императора Александра III и императрицы Марии Федоровны. 21 мая (по новому стилю 2 июня) – в день начала торжеств – императорская чета посетила народное гуляние на Ходынском поле. ««Народ собирался на поле с 5 часов утра. Приходили не только с окраин Москвы, но даже из других уездов Московской губернии. С 10 часов стали пропускать народ по проходам между палатками. Из палаток каждому входившему подавали гостинцы: два пирога, пакет с гостинцами (винными ягодами, орехами, леденцами и др.), фунт сластей и глиняную кружку или стакан для пива... Веселье, радость и смех озаряли лица... Несмотря на то, что пиво и мед раздавались народу вдоволь, почти нигде не видно было опьяненных», - из «Описания священного коронования Их Императорских Величеств Государя Императора Александра Третьего и Государыни Императрицы Марии Федоровны всея России». И далее из текста следует, что с отъездом императорской четы народное гуляние продолжилось и закончилось блистательным фейерверком. Кстати, шел весь праздник 9 часов, собрал 600 тысяч человек и был отмечен прекрасной работой организаторов.А музейный стакан коронационный теперь редкость (вероятно, престижный заказ фабрика получила благодаря успеху на московской Всероссийской выставке в 1882 года). Так что эта подлинная стопа имеет особую художественную и историко-культурную ценность, поэтому скоро предстанет в экспозиционном зале музея.