Владимирский областной суд обязал администрацию Коврова организовать вывоз мусора с закрытого кладбища между железнодорожными ветками Ковров-Муром, Нижний Новгород-Муром (окружная

Владимирский областной суд обязал администрацию Коврова организовать вывоз мусора с закрытого кладбища между железнодорожными ветками Ковров-Муром, Нижний Новгород-Муром (окружная дорога), Ковров – Нижний Новгород. По данным областной прокуратуры, вопреки схеме обращения с ТКО на контейнерной площадке не организован вывоз отходов из-за чего возникают несанкционированные свалки. Главе города внесено представление, однако ситуация не изменилась. Прокуратура направила