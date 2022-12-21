В Коврове открыли новый физкультурно-спортивный комплекс. Там собираются готовить чемпионов по...

В Коврове открыли новый физкультурно-спортивный комплекс. Там собираются готовить чемпионов по гимнастике, боксу и фехтованию. Репортаж Веры Куликовой.Открывая новый физкультурно-спортивный комплекс в Коврове, губернатор области Александр Авдеев подчеркнул: задача власти - создавать условия для спортивных достижений.Александр Авдеев, губернатор Владимирской области:- Мне кажется, хороший подарок под Новый год - запуск такого спортивного объекта. Подарок тем детям, которые в ближайшее время будут заниматься там, оттачивать мастерство, радовать своих родителей, ну и, конечно, прославлять свой родной Ковров, свою родную Владимирскую область.Площадь нового ФОКа более четырех с половиной тысяч квадратных метров. Здесь можно будет на высоком профессиональном уровне проводить тренировки по спортивной и художественной гимнастике, фехтованию, боксу. Для спортивного Коврова появление подобного о объекта - выход на более высокий профессиональный уровень, отметила глава города Елена Фомина.Елена Фомина, глава города Коврова:- В рамках проекта "Спорт - норма жизни", инициированного партией "Единая Россия", при поддержке и помощи губернатора Владимирской области А.А. Авдеева, при поддержке администрации Владимирской области, департамента сегодня ковровчане получили прекрасный подарок.Поскольку событие для города долгожданное, на открытие приехали гимнасты, которые именно в Коврове начинали свою спортивную карьеру. Илья Кибартас 10 лет был членом сборной России по гимнастике. Призер России и дважды Всемирной Универсиады говорит: если бы в Коврове был тогда такой отличный зал для гимнастики, ни за чтобы не уехал во Владимир.Илья Кибартас, призер России, бронзовый призер Всемирной универсиады:- Большой праздник для Коврова и для всех нас, для гимнастики. Это здорово! Ребятам теперь будет где заниматься по-нормальному, уже не надо никуда ездить, потому что они тоже постоянно приезжали к нам во Владимир и смотрели, там тоже много снарядов, которых в нашем зале не было. У нас там есть во Владимире. А теперь все здесь будет!Матвей Татарченко 12 лет из своих 16 занимается гимнастикой. Говорит: старый зал был мал, в новом все создано, чтобы устанавливать рекорды. Готовится к соревнованиям ЦФО.Матвей Татарченко, член сборной области по гимнастике:- Как снаряды?- Прекрасно!.- К чему сейчас готовитесь?- К сдаче на мастера спорта.Семья ковровских тренеров Долмыкиных подготвила не одно поколение гимнастов. Тренером работает и их дочь. Сергей Долмыкин сам бывший гимнаст. С новым залом заслуженные тренеры связывают большие надежды.Сергей Долмыкин, тренер спортивной школы по гимнастике г. Ковров:- Здесь возможности намного, намного лучше, и дети занимаются с удовольствием. Сейчас очень интересно им! Заинтересованы они. То есть с новым залом, конечно, и новые веяния, и результаты будут.Физкультурно-спортивный комплекс в Коврове работает с прошлой пятницы. Ребята уже смогли опробовать спортивные снаряды в деле. А для церемонии открытия подготовили для гостей показательное выступление.Вера Куликова, Александр Чунаев. «Вести-Владимир»