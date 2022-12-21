Долг взыскан лишь после вмешательства судебных приставов.

В Петушинском районе предприятие задолжало рабочему 260 тысяч рублей. Судебные приставы смогли добиться выплаты жалованья, арестовав счета и имущество компании.Производитель безалкогольных ароматизированных напитков и питьевых вод по суду был обязан перечислить сотруднику указанную сумму, но не торопился добровольно исполнить решение Фемиды. Лишь после ареста счетов, пяти машин и восьми зданий в организации решили расплатиться.Как рассказали в пресс-службе ФССП, задолженность взыскана в полном объёме. Исполнительное производство окончено.