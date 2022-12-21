Во Владимирской области на трассе М-7 «Волга» закончился ремонт 15-километрового отрезка от Петушков до деревни Липна. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор Москва – Нижний Новгород. С 118

Во Владимирской области на трассе М-7 «Волга» закончился ремонт 15-километрового отрезка от Петушков до деревни Липна. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор Москва – Нижний Новгород. С 118 по 133 км дорожники сделали работы по фрезеровке старого асфальта, устроили выравнивающий слой и уложили новое покрытие из износостойкого щебеночно-мастичного асфальтобетона. на площади 300 тысяч кв.м.