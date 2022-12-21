Во Владимирской области на трассе М-7 «Волга» закончился ремонт 15-километрового отрезка от Петушков до деревни Липна. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор Москва – Нижний Новгород. С 118
<a href="https://33live.ru/novosti/21-12-2022-v-petushinskom-rajone-zakonchilsya-remont-trassy-m-7-volga.html" target="_blank">В Петушинском районе закончился ремонт трассы М-7 «Волга»</a> - Во Владимирской области на трассе М-7 «Волга» закончился ремонт 15-километрового отрезка от Петушков до деревни Липна. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор Москва – Нижний Новгород. С 118
[url=https://33live.ru/novosti/21-12-2022-v-petushinskom-rajone-zakonchilsya-remont-trassy-m-7-volga.html]В Петушинском районе закончился ремонт трассы М-7 «Волга»[/url] - Во Владимирской области на трассе М-7 «Волга» закончился ремонт 15-километрового отрезка от Петушков до деревни Липна. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор Москва – Нижний Новгород. С 118