Для родителей будущих учеников провели экскурсию и презентацию, а дети прошли образовательный...

Для родителей будущих учеников провели экскурсию и презентацию, а дети прошли образовательный квест.Пробудить в ребенке желание учиться - это целая наука. Ею успешно занимаются в стенах школы "Мир". Это первый подобный образовательный проект в регионе, здесь учатся сто тридцать детей из Коврова, Владимира и Доброграда. Но география расширяется. Каждый месяц после Дня открытых дверей школа встречает новых учеников. Семья Шиманских переехала из Севастополя в Подмосковье, а теперь думает перебраться в Доброград, потому что выбирают для детей лучшую систему обучения.Владимир Шиманский - посетитель дня открытых дверей:- Здесь направлено на творческое развитие детей, а не на простое заучивание предмета. На творческое развитие и понимание предмета - вот, что интересно.Сам Вячеслав говорит, что его покорили красивые классы, интересный квест и кабинет музыки.Вячеслав Шиманский - посетитель дня открытых дверей:- Мне просто понравилось, там самое интересное было. Там гитара есть.Действительно, школа "Мир" не похожа на обычную школу ни архитектурой, ни подходом к образованию. В ее команде собрались лучшие педагоги со всей России: учителя, логопеды, психологи и другие специалисты. Фокус школы - на сильную академическую базу и развитие предпринимательских навыков у детей.Лада Силина - директор школы "Мир":- Это не только регулярный курс экономики, но еще и актуализация знаний при профильных стажировках, на бизнес-юнитах компании "Аскона", которые проходят ребята начиная с 8 класса. Таким образом, предпринимательство - это такой комплекс программ, начиная от индивидуального учебного плана. До, собственно, программ по поддержке развития способностей, компетентности в области предпринимательства, начиная с первого класса.Помимо основной школьной программы, в "МИРе" работают пятьдесят шесть кружков, студий и секций в области творчества, спорта и науки. Например, IT направление, изобразительное искусство или кружок робототехники, который популярен среди мальчишек. У детей есть вся необходимая база, чтобы найти себя в дальнейшей жизни.Ольга Яцык, Илья Хлудов, Вести-Владимир