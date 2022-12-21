Ему было 39 лет.

В Собинском районе 21 декабря похоронили 39-летнего добровольца, погибшего на Украине.Он родился в Башкирской ССР. В 1998 году парень окончил колледж в ЗАТО Радужный, где получил профессию повар-кондитер. В 2000 году ушёл в армию, а позднее два года отслужил в московском ОМОНе. В 2014 году, став контрактником, служил в Грозном. В текущем году он добровольно отправился в зону СВО. Погиб 3 ноября. Посмертно солдат награждён орденом Мужества.Боец погребён на кладбище в селе Заречное.