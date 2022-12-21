Смотрите в программе «Вести-Владимир»: - Судьба Валенты Более сотни бездомных кошек и собак...

Смотрите в программе «Вести-Владимир»:- Судьба "Валенты"Более сотни бездомных кошек и собак могут остаться без крыши и опеки. Приюту «Валента» дали ровно месяц... На закрытие?- Кузница чемпионовЗдесь будут готовить будущих чемпионов. В Коврове открыли новый физкультурно-спортивный комплекс.- С Новым годом, Донбасс!Новогодний Рейс в Докучаевск. Дед Мороз и Снегурочка из Владимирской области отправились в ДНР.