Смотрите в программе «Вести-Владимир»:
- Судьба Валенты
Более сотни бездомных кошек и собак...
Смотрите в программе «Вести-Владимир»:
- Судьба "Валенты"
Более сотни бездомных кошек и собак могут остаться без крыши и опеки. Приюту «Валента» дали ровно месяц... На закрытие?
- Кузница чемпионов
Здесь будут готовить будущих чемпионов. В Коврове открыли новый физкультурно-спортивный комплекс.
- С Новым годом, Донбасс!
Новогодний Рейс в Докучаевск. Дед Мороз и Снегурочка из Владимирской области отправились в ДНР.