Смотрите в программе «Вести-Владимир»:
- Поножовщина в электричке
Убийство в подмосковном...
Смотрите в программе «Вести-Владимир»:
- Поножовщина в электричке
Убийство в подмосковном экспрессе. Подробности жестокого преступления с участием жителя Владимирской области
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Как выбрать пиротехнику, не опасную для жизни? Сотрудники МЧС провели профилактический рейд.
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Здесь собираются готовить будущих чемпионов. В Коврове открыли новый физкультурно-спортивный комплекс.