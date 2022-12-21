Смотрите в программе «Вести-Владимир»: - Поножовщина в электричке Убийство в подмосковном...

Смотрите в программе «Вести-Владимир»:- Поножовщина в электричкеУбийство в подмосковном экспрессе. Подробности жестокого преступления с участием жителя Владимирской области- Новый год с огонькомКак выбрать пиротехнику, не опасную для жизни? Сотрудники МЧС провели профилактический рейд.- Кузница чемпионовЗдесь собираются готовить будущих чемпионов. В Коврове открыли новый физкультурно-спортивный комплекс.