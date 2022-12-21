Смотрите в программе «Вести-Владимир» в 9 утра: - Телефонные аферисты Их схемы стары как мир....

Смотрите в программе «Вести-Владимир» в 9 утра:- Телефонные аферистыИх схемы стары как мир. Подробности задержания жителя Московской области, который пытался обмануть пенсионера почти на миллион рублей.- Судьба пушистыхБолее сотни бездомных кошек и собак могут остаться без крыши и опеки. Почему приют «Валента» может закрыться?- Рейс в ДокучаевскДед Мороз и Снегурочка из Владимирской области - в подшефный Докучаевск. Кто собрал подарки для детей Донбасса?