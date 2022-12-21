Смотрите в программе «Вести-Владимир» в 9 утра:
- Телефонные аферисты
Их схемы стары как мир....
Смотрите в программе «Вести-Владимир» в 9 утра:
- Телефонные аферисты
Их схемы стары как мир. Подробности задержания жителя Московской области, который пытался обмануть пенсионера почти на миллион рублей.
- Судьба пушистых
Более сотни бездомных кошек и собак могут остаться без крыши и опеки. Почему приют «Валента» может закрыться?
- Рейс в Докучаевск
Дед Мороз и Снегурочка из Владимирской области - в подшефный Докучаевск. Кто собрал подарки для детей Донбасса?