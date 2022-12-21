Во Владимире суд признал местного 25-летнего парня виновным в убийстве 47-летнего жителя общежития, сообщили в пресс-службе регионального Следкома. По данным следствия, ночью 7 марта находясь

Во Владимире суд признал местного 25-летнего парня виновным в убийстве 47-летнего жителя общежития, сообщили в пресс-службе регионального Следкома. По данным следствия, ночью 7 марта находясь в гостях в общежитии осужденный сильно избил соседа, зашедшего в комнату с бытовой просьбой. От полученных ударов 47-летний мужчина скончался на месте. Обвиняемый не признал вину в содеянном. По статье