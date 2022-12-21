Бездействие властей способствует появлению стихийных свалок вблизи захоронений.

Облсуд обязал мэрию Коврова вывезти мусор с закрытого городского кладбища. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Владимирской области.После жалоб жителей ведомство провело проверку на территории, где расположены захоронения. Оказалось, что контейнерная площадка для сбора мусора на погосте не создана, а вывоз ТКО не организован. Всё это способствует возникновению стихийных свалок.В результате главе города оружейников внесено представление об устранении нарушений, которое было проигнорировано. Прокурор города пошёл в суд. Ковровская Фемида отказала в удовлетворении иска. Далее последовала апелляция, которая была подана в Облсуд. Последняя инстанция встала на сторону надзорного органа. Требования признаны обоснованными.