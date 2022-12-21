Владислав Попов покидает пост заместителя директора Департамента транспорта Владимирской области и 21 декабря приступит к должности заместителя главы администрации города Владимира по

Владислав Попов покидает пост заместителя директора Департамента транспорта Владимирской области и 21 декабря приступит к должности заместителя главы администрации города Владимира по экономическим вопросам. Об этом в своем telegram-канале сообщил глава города Дмитрий Наумов. Владислав Попов работал в Белом доме с сентября 2022 года. Всего во Владимирской области чиновник трудится уже около 8 лет. За