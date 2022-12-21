22 декабря во Владимире ожидаются налипание мокрого снега на проводах и деревьях, ледяной дождь, гололедица, а в отдельных районах – туман, сообщили во Владимирском гидрометцентре. Такая

22 декабря во Владимире ожидаются налипание мокрого снега на проводах и деревьях, ледяной дождь, гололедица, а в отдельных районах – туман, сообщили во Владимирском гидрометцентре. Такая погода повышает вероятность возникновения различных ЧС: обрывов проводов и линий связи, ДТП, нарушениями в системе ЖКХ и падением деревьев. Жителей города просят быть предельно внимательными, а в случае происшествий