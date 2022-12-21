Управление гражданской защиты информирует об ухудшении погоды.

Во Владимире 22 декабря ожидается ледяной дождь, снегопад и гололёд. Об этом рассказали в мэрии Владимира.Управление гражданской защиты информирует об ухудшении погоды. В ночь на четверг и днём 22 декабря ожидается налипание мокрого снега на проводах и деревьях, а также ледяной дождь. На дорогах - гололедица и туман.Власти напоминают, что из-за стихии увеличивается риск обрыва ЛЭП и линий связи, ДТП, сбоев в работе систем ЖКХ, обрушения слабоукрепленных, широкоформатных, ветхих конструкций и деревьев.