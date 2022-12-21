Из жилого дома эвакуировали 12 человек.

В центре Владимира загорелся комиссионный магазин. ЧП произошло вечером 20 декабря на Большой Московской.В 22-59 в региональное ГУ МЧС поступило сообщение о возгорании. На место прибыли 5 единиц техники и 17 человек личного состава.«Наблюдался черный дым из магазина, расположенного в трёхэтажном этажном жилом доме. Два звена газодымозащитной службы эвакуировали 9 взрослых и троих детей, а также потушили пламя на площади 10 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет», - уточнили в пресс-службе ведомства.Дознаватель устанавливает причину происшествия.