Во Владимире на улице Большая Московская загорелся комиссионный магазин. В ночь с 20 на 21 декабря...

Во Владимире на улице Большая Московская загорелся комиссионный магазин.В ночь с 20 на 21 декабря в МЧС поступило сообщение о пожаре в помещении комиссионного магазина на улице Большая Московская во Владимире.На момент прибытия подразделений из магазин, расположенного в 3-х этажном жилом доме, валил черный дым. Сотрудники МЧС сформировали 2 звена газодымозащитной службы для эвакуации людей и тушения пожара. Горение внутренней отделки и имущества на площади 10 кв. метров был оперативно ликвидировано. Погибших и пострадавших нет.Во время происшествия эвакуировали 12 человек, в том числе трое детей.МЧС устанавливает причину пожара.Фото 33.mchs.gov.ru