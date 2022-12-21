Душегуба приговорили к 10 годам тюрьмы.

Во Владимире парень до смерти забил 47-летнего соседа по общежитию. Душегуба приговорили к 10 годам тюрьмы.В ночь с 6 на 7 марта он, находясь в гостях у друга, нанёс руками и ногами несколько ударов по голове мужчины, который зашел к ним с бытовой просьбой. От полученных травм владимирец скончался на месте происшествия. Свою вину фигурант не признал, но доказательств было достаточно, чтобы суд вынес обвинительный приговор.Ранее судимого обвиняемого отправили в колонию особого режима.