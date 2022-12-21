На железнодорожной станции Владимир в грузовом поезде обнаружили труп машиниста, долгое время не выходившего на связь. Признаков криминальной смерти, предварительно, не обнаружено. По

На железнодорожной станции Владимир в грузовом поезде обнаружили труп машиниста, долгое время не выходившего на связь. Признаков криминальной смерти, предварительно, не обнаружено. По предварительной информации следственного управления на транспорте СледКома РФ, 20 декабря машинист был в отстойнике станции и в какой-то момент перестал выходить на связь. На место вышли сотрудники ВОХР, которые нашли машиниста без