Об этом глава города Дмитрий Наумов рассказал по итогам личного приёма граждан, состоявшегося 20 декабря.

Во Владимире ярмарки могут вернуться на Красноармейскую и Егорова. Об этом глава города Дмитрий Наумов рассказал по итогам личного приёма граждан, состоявшегося 20 декабря.Одна из жительниц поинтересовалась у руководителя причиной прекращения торговли на указанных улицах. Градоначальник пояснил, что у продавцов отсутствовали договоры на размещение палаток и прилавков, а также сертификаты безопасности товаров. Сити-менеджер добавил, что он не является противником уличной торговли, но она должна быть законной.Дмитрий Викторович подчеркнул, что к лету в городе могут появиться сезонные ярмарки, в том числе и в привычных для горожан местах.