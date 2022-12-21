Компания заплатит 100 тысяч рублей.

Во Владимире застройщик дома на улице Горького оштрафован за незаконный забор. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Владимирской области.Прокуроры и представители Росреестра провели проверку в отношении компании СЗ «Ренова», которая строит многоэтажку на Горького. Фирма огородила объект забором, но зашла при этом на городскую и частную землю.На строителей завели административное дело и оштрафовали на 50 тысяч рублей. «Ренова» не демонтировала ограждение в срок, и прокуратура повторно выписала организации аналогичный штраф. Устранение нарушений находится на контроле ведомства.