Во Владимире застройщик привлечен к административной ответственности за неисполнение законных...

Во Владимире застройщик привлечен к административной ответственности за неисполнение законных требований прокурора.Прокуратурой города Владимира совместно с Управлением Росреестра по Владимирской области проведена проверка соблюдения земельного законодательства ООО СЗ «Ренова» при строительстве многоквартирного дома по ул. Горького г. Владимира.Установлено, что застройщиком объект капитального строительства огорожен забором, часть которого расположена на муниципальных и частных земельных участках без наличия на то правовых оснований.По фактам выявленных нарушений в отношении общества возбуждено производство об административном правонарушении. Юридическому лицу назначено наказание в виде штрафа в размере 50 000 руб., а также внесено представление.Вместе с тем в установленный срок нарушения застройщиком не устранены, в связи с чем прокуратурой города в отношении ООО СЗ «Ренова» возбуждено производство об административном правонарушении по ст. 17.7 КоАП РФ (неисполнение законных требований прокурора), которое рассмотрено, юридическому лицу назначено наказание в виде штрафа в размере 50 000 руб.Устранение нарушений находится на контроле прокуратуры города.Фото www.pxfuel.com/