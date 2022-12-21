Во Владимирской области будет идти мокрый снег и ледяные дожди. По данным Владимирского центра по...

Во Владимирской области будет идти мокрый снег и ледяные дожди.По данным Владимирского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ближайшей ночью на 22 декабря с сохранением днем 22 декабря на территории Владимирской области ожидается налипание мокрого снега на проводах и деревьях, ледяной дождь, гололед. На дорогах гололедица, в отдельных районах туман.Данные погодные явления повышают риски возникновения ЧС, связанных с затруднениями в работе всех видов транспорта, увеличением количества ДТП, повреждением (обрывом) ЛЭП и линий связи,предупреждает ГУ МЧС по Владимирской области.А также нарушениями в системе ЖКХ, обрушением слабоукрепленных и широкоформатных конструкций, ограничениями при проведении аварийно-восстановительных работ.Фото https://www.pxfuel.com/