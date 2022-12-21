Владимирскому приюту для животных Валента дали месяц... Для того, чтобы прекратить работу. Иск в...

Владимирскому приюту для животных "Валента" дали месяц... Для того, чтобы прекратить работу. Иск в суд направила одна из жительниц областного центра, недовольная соседством. Останутся ли животные на улице в разгар зимы - выясняла Ольга Яцык.Приютом для животных "Валента" Валентина Сокова руководит больше двадцати лет. Запомнить клички всех питомцев невозможно. Сейчас здесь сто тридцать пять кошек и собак, которые могут оказаться на улице. По решению суда. Иск направила одна из жительниц соседних с приютом домов. Желание его закрыть, говорит Валентина Владимировна, объясняется постоянным собачьим лаем. На очередном заседании Фрунзенский районный суд постановил- прекратить работу приюта в течение месяца.Валентина Сокова, директор приюта для животных «Валента»:- Если мы закроем и уйдем вы представляете что тут будет? Тут будет вой, лай, они будут голодные подыхать. Ну, на это никто не пойдет, конечно. Остается вариант эвтаназии, но эвтаназия здоровых животных, согласно федеральному закону, запрещена.Выпустить собак тоже невозможно. Некоторые из них довольно агрессивны и тем, кто живёт рядом, придётся забыть о прогулках с домашними животными.Ольга Яцык:- Это дикие собаки. Они выросли на улице и были опасными как для домашних животных, так и для людей. Волонтеры "Валенты" забрали их в приют и теперь они не представляют опасности для горожан.Постояльцами "Валенты" многие стали почти с рождения и к жизни на свободе просто не готовы. Волонтеры ежедневно выгуливают и кормят собак. Еду собирают всем миром и стараются подобрать рацион для каждого животного персонально.Наталья, волонтер:- В меню у нас каша ежедневно с горловиной. Если собака не любит кашу, мы выдаем сухой корм. Если у нее какой-то лечебный корм, мы кормим лечебным кормом.На территории "Валенты" есть и ветклиника. В ней следят за состоянием здоровья собак, делают необходимые прививки. Сюда же привозят на лечение животных со всего Владимира. Валентина Сокова уверена: ликвидировать шум могли бы защитные экраны. Истица Нина Каткова свою позицию решила не пояснять.- Нет, я не буду никакие эти самые... интервью давать. Есть решение суда и все. Я не буду с телевидением и ни с кем.И животных спасти, и окружающим не навредить. Ситуация сложная, уверены в региональном отделении Ассоциации юристов России. И здесь необходимы конструктивные решения со стороны чиновников и общественности, уверен Вячеслав Картухин. Сейчас суд вынес так называемое заочное решение о закрытии. Юристы готовы обеспечить "Валенте" поддержку.Вячеслав Картухин, председатель Совета регионального отделения Ассоциации юристов России:- Скорее всего это будет уже начало 2023 года. Соответственно, вероятность отмены этого решения заочно очень высокая. Я рассчитываю на то, что будет сформулирована позиция и администрации области. и позиция администрации города. И я уверен, что общими усилиями мы вопрос по приюту решим.Тем временем, петиция о сохранении приюта, адресованная губернатору Александру Авдееву, уже набрала более пяти с половиной тысяч подписей.Ольга Яцык, Андрей Синягин, Вести-Владимир