Во Владимирской области отремонтировали 15 километров трассы М-7. В Петушинском районе выполнен...

Во Владимирской области отремонтировали 15 километров трассы М-7.В Петушинском районе выполнен плановый ремонт участка с 118-го по 133-ий км. В среднем за сутки здесь проезжает более 40 тысяч автомобилей, а в пиковые периоды – свыше 60 тысяч.На 15 километрах трассы, включая город Петушки и деревню Липна, дорожники выполнили работы по фрезеровке старого асфальта, устройству выравнивающего слоя и укладке нового покрытия из износостойкого щебеночно-мастичного асфальтобетона, пресс-служба ФКУ Упрдор Москва — Нижний Новгород.К нормативам приведены 43 примыкания от местных дорог, где, в том числе, обустроены переходно-скоростные полосы. На протяжении всего участка восстановлено 13,6 километров металлического барьерного ограждения.На 14 автобусных остановках обустроены посадочные площадки и заменены автопавильоны. Отремонтировано более 7 километров пешеходных дорожек и тротуаров вдоль автодороги. В населенных пунктах вдоль дороги установлено 2,8 км бордюрного камня.Фото пресс-служба ФКУ Упрдор Москва — Нижний Новгород.