Работы велись на отрезке со 118-го по 133-й км.

Во Владимирской области отремонтировали 15 км трассы М-7 «Волга». Работы велись на отрезке со 118-го по 133-й километры.Как сообщили в «Росавтодоре», на участке дороги от Петушков до Липны выполнено фрезерование старого асфальта, устройство выравнивающего слоя и укладка нового покрытия. Общая площадь работ превысила 300 тысяч квадратных метров. Дорожники также укрепили обочины и привели в порядок 43 примыкания местных дорог.«Отремонтированы водоотводы, 7 км тротуаров, восстановлено 13,6 км ограждения, нанесена разметка, уложены бордюры. На остановках обустроены посадочные площадки и заменены павильоны», - резюмировали в госкомпании.