Сотрудники ДПС ловят нетрезвых водителей. 20 декабря в разных районах региона отстранили от управления 10 водителей с признаками опьянения, сообщили в пресс-службе регионального МЧС. А вот за

Сотрудники ДПС ловят нетрезвых водителей. 20 декабря в разных районах региона отстранили от управления 10 водителей с признаками опьянения, сообщили в пресс-службе регионального МЧС. А вот за месяц было выявлено более 270 случаев управления транспортом в нетрезвом виде. Также зарегистрированы факты дорожно-транспортных происшествий с участием пьяных водителей. Госавтоинспекция предупреждает, за управление автомобилем в состоянии алкогольного