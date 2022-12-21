Он расположен вблизи от М-7 и М-12.

Логистические компании начали осваивать инфраструктуру платного автобана М-12 «Восток» во Владимирской области. В деревне Погребищи Судогодского района компания «М12 Блок» построила современный логистический центр.Он расположен вблизи от М-7 и М-12. Территория запитана подстанцией на 450 кВт, газифицирована, оснащена видеонаблюдением, охранной и пожарной сигнализациями. Возле комплекса зданий заасфальтирована парковка и подъезды с трассы.«Одна из российских компаний по продаже компьютерной, цифровой и бытовой техники уже складирует здесь свои товары. В перспективе планируется сформировать логистический кластер. В феврале следующего года намечено открытие ещё одного склада площадью более 1100 квадратных метров. Сейчас ведутся переговоры с компаниями, которым предложено зайти на новую площадку», - рассказали в пресс-службе губернатора.Напомним, что после окончательного запуска автомагистрати время в пути от Москвы до Казани сократится с 12 до 6,5 часов, а от Москвы до Владимира – с 4 до 2. По задумке властей, М-12 должна поспособствовать экономическому развитию 33-го региона.