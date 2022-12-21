Во Владимирской области водитель получил реальный срок за пьяное ДТП. Ранее судимый житель...

Во Владимирской области водитель получил реальный срок за "пьяное" ДТП.Ранее судимый житель Московской области 23 февраля, будучи лишенным водительского удостоверения на право управления транспортным средством категории «В», находясь в состоянии алкогольного опьянения, за рулем автомобиля своей сожительницы на автодороги «А-108» совершил с полуприцепом. В результате сожительница подсудимого, получила тяжкие телесные повреждения, сообщила Объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции.Ему назначено окончательное наказание в колонии – поселении на срок 3 года 1 месяц.Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.Фото https://www.pxfuel.com