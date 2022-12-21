Профессиональная ориентация и уроки хлебной профессии с возможностью дальнейшего трудоустройства....

Профессиональная ориентация и уроки "хлебной профессии" с возможностью дальнейшего трудоустройства. Руководство Владимирского Хлебокомбината выступило с инициативой для воспитанников детских домов и интернатов."Нельзя заставить всех, но можно дать шанс тем, кто хочет". Именно этот принцип лежит в основе проекта, который задумали реализовать на Владимирском хлебокомбинате. А именно - дать профессию воспитанникам детских домов и интернатов. Предприятие давно проводит экскурсии по производственным цехам для школьников и студентов. Новая задача - не просто рассказать, научить. А для ребят - это возможность найти своё место в жизни, считает директор хлебокомбината Алексей Лялин.Алексей Лялин, президент Российского союза пекарей, управляющий группой компаний "Delavant" и АО "Владимирский хлебокомбинат":- Сегодня много говорилось о том, как сделать так, чтобы ребёнок, который воспитывался в интернате, он посмотрел на разные профессии, он попробовал себя в них. И когда он будет выпускником, и дойдет до 9 класса - ему нужно будет принимать решение какой техникум идти или какую профессию дальше выбирать. У него уже было за спиной понимание этой профессии.Программа предполагает знакомство с широким кругом специальностей. Руководители интернатов уверены, проект будет интересен и полезен для их воспитанников.Ольга Петрусенко, директор "Центра содействия семейного воспитания и постинтернатного сопровождения":- Если эта работа будет постоянная. В течение года или двух лет, как нам предложили. Конечно, это уже будет серьёзная подготовка к будущей профессии.Для качественной подготовки необходимо привлечь потенциал техникумов и колледжей. Это возможно - инициативу предприятия поддержали в администрации региона и в Совете Федерации.Ольга Хохлова, сенатор Совета Федерации от Владимирской области:- Даже если мы сумеем социализировать и дать профессию из десяти 2-3 ребятам. У них будущее есть, понимаете, да? Я надеюсь на хороший результат этого проекта. И затем, чтобы у нас была возможность масштабировать его и на территории России.По итогам встречи было подписано соглашение о сотрудничестве в обозначенной сфере между Владимирским хлебокомбинатом и Департаментом образования и молодежной политики области. Алексей Лялин заявил, что будет подключать к проекту предприятия, входящие в союз пекарей России.Максим Калашников, Илья Хлудов. Вести-Владимир.