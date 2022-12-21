Порядка 60% водителей - это жители Москвы и Подмосковья, а также Владимирской и Нижегородской областей.

Во Владимирской области по новому участку М-12 за неделю проехала 21 тысяча машин. Об этом рассказали в ГК «Автодор».Порядка 60% водителей - это жители Москвы и Подмосковья, а также Владимирской и Нижегородской областей. В выходные 70% автомобилей оказались легковыми, а 20% от общего количества транспорта составили грузовики. Около 40% автомобилистов используют для проезда транспондеры.Напомним, что 13 декабря Владимир Путин по видеосвязи движение по платному отрезку строящегося автобана «Москва-Казань». Владимирский участок дороги решено назвать «Восток».