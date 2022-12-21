На территории Владимирской области за прошедшие сутки 21 декабря 2022 года лабораторно подтверждено...

На территории Владимирской области за прошедшие сутки 21 декабря 2022 года лабораторно подтверждено 38 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.13 - во Владимире1 - в Муромском районе5 - в Ковровском районе4 - в Петушинском районе1 - в Кольчугинском районе2 - в Александровском районе3 - в Гусь-Хрустальном районе1 - в Собинском районе2 - в Киржачском районе1 - в Камешковском районе1 - в Меленковском районе3 - в Вязниковском районе1 - в Суздальском районеВсего на территории Владимирской области зарегистрировано 178282 случая заболевания.