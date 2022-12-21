Во Владимирской области за сутки остановили 10 пьяных водителей В прошедшие сутки, 20 декабря,...

Во Владимирской области за сутки остановили 10 пьяных водителейВ прошедшие сутки, 20 декабря, инспекторы ДПС ГИБДД в разных районах области остановили 10 водителей с признаками опьянения. Они были отстранены от управления автомобилями.Всего в декабре на территории Владимирской области сотрудниками полиции выявлено более 270 фактов управления транспортными средствами водителями, находившимися в нетрезвом состоянии, рассказали в пресс-службе УМВД по Владимирской области. С участием пьяных водителей зарегистрированы и факты ДТП.Во Владимирском УМВД напоминают, что за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, как и за отказ от прохождения медицинского освидетельствования предусмотрена административная ответственность в виде лишения права управления от 1,5 до 2-х лет и штрафа в размере 30 тысяч рублей. За повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения или повторный отказ от прохождения процедуры медосвидетельствования предусмотрена уголовная ответственность в соответствии со статьей 264.1 УК РФ.Фото: Pexels.com