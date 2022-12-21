Во Владимирской области завершается ввод строй новых систем освещения на дорогах. План 2022 года...

Во Владимирской области завершается ввод строй новых систем освещения на дорогах.План 2022 года предусматривает устройство искусственного освещения на участках автодорог регионального и межмуниципального значения общей протяжённостью 25,6 км в 17 населённых пунктах.Работы завершены уже на 15 объектах, освещение обеспечено в 10 населённых пунктах. На 5 объектах проводится процедура подключения комплексов искусственного освещения к сетям энергоснабжения, сообщила пресс-служба администрации Владимирской области.Построено 23,8 км новых линий освещения: в деревне Раменье и станции Мстёра Вязниковского района, в посёлке Чулково Гороховецкого района, в посёлке Красное Эхо Гусь-Хрустального района, в деревне Волковойно Камешковского района, в деревне Бедрино Ковровского района, в деревне Лехтово Меленковского района, в деревне Копнино Селивановского района, в посёлке Бег и деревне Лаврово Судогодского района, в посёлке Садовый, сёлах Крапивье, Романово и Цибеево Суздальского района, в селе Чеково Юрьев-Польского района.Ещё на двух объектах завершаются строительно-монтажные работы – это устройство линий искусственного освещения протяжённостью 1,367 км в селе Васильково на автодороге «Владимир – Иваново» – Порецкое – Мордыш в Суздальском районе и в Лакинске – на участке протяжённостью 0,4 км автодороги Собинка – Лакинск – Ставрово.Фото ГТРК "Владимир!