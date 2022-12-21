Во Владимирской области завод безалкогольных напитков выплатил сотруднику 260 тысяч рублей...
Во Владимирской области завод безалкогольных напитков выплатил сотруднику 260 тысяч рублей задолженности по зарплате.
После того как судебные приставы арестовали счета и имущество предприятия в Петушинском районе.Судебный пристав вынес требование руководителю организации об исполнении требований исполнительных документов, а также предупредил об уголовной ответственности по статье "Неисполнение приговора суда". Затем был наложен арест на счета организации, вынес постановления о взыскании исполнительского сбора и о запрете регистрационных действий в отношении пяти транспортных средств, принадлежащих компании.
Решающую роль сыграл арест земельный участок и восемь производственных и административных зданий, принадлежащих предприятию, пресс-служба УФССП России по Владимирской области.
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