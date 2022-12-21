Во Владимирской области завод безалкогольных напитков выплатил сотруднику 260 тысяч рублей...

Во Владимирской области завод безалкогольных напитков выплатил сотруднику 260 тысяч рублей задолженности по зарплате.После того как судебные приставы арестовали счета и имущество предприятия в Петушинском районе.Судебный пристав вынес требование руководителю организации об исполнении требований исполнительных документов, а также предупредил об уголовной ответственности по статье "Неисполнение приговора суда". Затем был наложен арест на счета организации, вынес постановления о взыскании исполнительского сбора и о запрете регистрационных действий в отношении пяти транспортных средств, принадлежащих компании.Решающую роль сыграл арест земельный участок и восемь производственных и административных зданий, принадлежащих предприятию, пресс-служба УФССП России по Владимирской области.Фото https://www.pxfuel.com/