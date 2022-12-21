Военкор Ярем показал в личном Telegram-канале листок с посланием президенту Украины Владимиру Зеленскому от петербургского бизнесмена Евгения Пригожина.

Военкор Ярем в личном Telegram-канале листок с посланием президенту Украины Владимиру Зеленскому от петербургского бизнесмена Евгения Пригожина.На бумаге текст передан шифром в виде азбуки Морзе. Артиллеристы ЧВК "Вагнер" доставили обращение путем артиллерийских ударов по позициям ВСУ под Бахмутом (ранее Артемовск).Ранее предприниматель Евгений Пригожин, которого считают основателем ЧВК "Вагнер", посетил позиции российских штурмовиков в районе бывшего Артемовска.В ходе визита бизнесмен провести переговоры с лидером Украины, который в тот момент находился в городе. Для этого он передал артиллеристам листок с посланием, которое нужно было передать.Вчера, 20 декабря, СМИ сообщали о визите Владимира Зеленского приехал в Бахмут. Как отмечалось, он наградил бойцов ВСУ, которые обороняют населенный пункт, где сейчас идут тяжелые бои.